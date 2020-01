Incidente sul Raccordo Anulare: morto motociclista nello schianto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Incidente Roma, morto un motociclista all’altezza dell’uscita Tuscolana. Nella mattinata di venerdì 24 gennaio, sul Grande Raccordo Anulare un violento impatto tra un mezzo pesante ed una moto ha causato la morte di un uomo. Astral Infomobilità registra traffico molto intenso. Incidente sul Grande Raccordo Anulare Una mattinata di disagi a Roma per gli automobilisti a causa dei numerosi rallentamenti, e code, su diverse strade della Capitale. Sul Grande Raccordo Anulare è deceduto un uomo a seguito di un violento impatto le cui cause sono in via di accertamento. Stando alle prime informazioni diffuse, lo schianto tra un mezzo pesante ed una moto avrebbero causato la morte di un motociclista. Il sinistro sarebbe avvenuto in corrispondenza dell’uscita Tuscolana, in carreggiata interna. Sul posto immediato l’intervento del 118, Anas e della Polizia Stradale, impegnate della gestione della ... notizie

