Incidente stradale per Giancarlo Magalli Cirillo | Lui è un miracolato

Giancarlo Magalli - Incidente stradale : "Illeso" : Il Tempo riporta la notizia di un incidente stradale che ha coinvolto uno dei conduttori più apprezzati dai telespettatori italiani. Si tratta di Giancarlo Magalli, padrone di casa, da diversi stagioni, de 'I Fatti Vostri' su Rai2. Il bravo sempre, nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio 2020, si trovava a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia Bis prima dell'uscita di Formello. La sua automobile ha perso inspiegabilmente il controllo e si è ...

Incidente stradale - scontro moto-tir sul Raccordo all’altezza della Tuscolana : un morto : Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per Roma Tuscolana. Un motociclista è morto in seguito all'impatto tra la sua moto e un tir. Lo comunica l'Anas.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca - un automobilista ferito : È di un ferito il bilancio di un Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca si è verificato ieri mattina tra Altofonte e Giacalone. L’uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura finendo contro il guard rail della Palermo-Sciacca. L’Incidente si è verificato nel tratto dello scorrimento veloce compreso tra Altofonte e Giacalone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato ...

Michele Bravi - il cantante chiede di patteggiare 18 mesi per l’Incidente stradale : «È distrutto» : Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare un anno e mezzo, con pena sospesa, per l’incidente del 22 novembre del 2018 a Milano nel quale è morta una donna di 58 anni che era in sella a una moto. Stamattina, in udienza, era presente l’Associazione italiana familiari e vittime della strada che ha chiesto di costituirsi parte civile come forma di protesta contro una «proposta irrisoria che ...

Catania. Tragico Incidente stradale - Giusy muore dopo 4 mesi di coma : aveva solo 19 anni : Il sinistro si è verificato il 4 settembre nel corso di un violento temporale e per tutto questo tempo la ragazza è rimasta ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. Non si è mai ripresa e alla fine è spirata. Una tragedia che ha colpito duramente amici e parenti della giovanissima.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Telesina - morto un uomo di 35 anni : Ancora un tragico Incidente stradale sulla Telesina, tra Paupisi e Solopaca, nella provincia di Benevento: un'automobile e un camion si sono scontrati frontalmente. Sfortunatamente, il conducente della vettura, un uomo di 35 anni, è purtroppo deceduto: inutili i soccorsi. Illeso, invece, l'uomo alla guida del camion.Continua a leggere

Morto Gianluigi Patrini - ex calciatore : ha avuto un Incidente stradale : Si è schiantato con la sua auto contro il cancello di una villetta: così è Morto Gianluigi Patrini, ex calciatore del Crema. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 22 gennaio 2020 in via Santuario a Castelleone, in provincia di Cremona. Morto Gianluigi Patrini Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 66enne stava viaggiando a bordo della sua Lancia Y ...