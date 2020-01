Il significato di Lo sappiamo entrambi, la canzone di Riki a Sanremo 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo vede tra i cantanti in gara anche Riki, il giovane talento milanese che ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica partecipando ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Riccardo Maruzzo, vero nome dell'artista, si presenta in gara con il singolo "Lo sappiamo entrambi", una canzone che parla della difficoltà di ammettere la fine di un amore. fanpage

BeLifeForever : i serpenti - tutto parte dai serpenti per l'infezione mortale #cinese - sappiamo molto del significato simbolico… - Azzurra47097501 : Per non parlar del pallone restituito a giacomelli. Sappiamo con che significato dietro. Senso di appartenenza e pr… - PaganoAlexander : <<COSA SIGNIFICA SOGNARE LA PERSONA CHE CI PIACE>> - Sognare la persona che ci piace ha un significato particolare.… -