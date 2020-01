Il Ministro Bellanova a Benevento: “Obbligatori etichettatura e tracciabilità dei prodotti” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- “Siamo impegnati a tutelare le produzioni di eccellenza del Sannio. In particolare pensiamo al vino locale che costituisce il 50% dell’intera produzione campana. Dobbiamo combattere i dazi che sono assai dannosi per l’economia del Sannio e difendere i prodotti attraverso un’azione convinta e costante”. Così Teresa Bellanova, Ministra dell’Agricoltura, che nel pomeriggio ha partecipato al Sant’Agostino, l’Auditorium dell’Università del Sannio, al Seminario voluto dalla Banca Popolare Pugliese proprio per difendere le produzioni di eccellenza dell’agricoltura locale. Il Ministro ha sottolineato: “Occorre l’etichettatura obbligatoria e la tracciabilità della materia prima che occorre perseverare”. La Bellanova ha quindi auspicato un confronto importante. Mondo del Credito, mondo della produzione, con Confindustria e ... anteprima24

