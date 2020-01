Fedez contro Salvini, ma il rapper commette degli errori ortografici (Di venerdì 24 gennaio 2020) È stato un duro scontro quello consumatosi tra Fedez e Matteo Salvini nella serata del 23 gennaio in merito alla citofonata che l’ex ministro dell’Interno ha fatto alla famiglia italo-tunisina del quartiere Pilatro di Bologna. Nello scambio di accuse reciproche però, in molti si sono accorti di un paio di grossi errori ortografici commessi dal rapper di Rozzano mentre scriveva il suo post sui social. errori sui quali Salvini potrebbe facilmente aggrapparsi per un’ulteriore stoccata contro la cosiddetta élite culturale contrapposta a lui. Fedez contro Salvini: gli errori ortografici Sai qual’è la differenza?Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it https://t.co/GIUTTIorVw — ... notizie

