Chiara Nasti, il web si scaglia contro “troppa plastica ne dimostri 35!” (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’influencer Chiara Nasti divide i suoi follower per un commento alla sua foto di compleanno, dove ironizza sulla chirurgia plastica Chiara Nasti finisce nel mirino degli haters per una foto del suo compleanno ed un commento non proprio felice. La nota influencer ha pubblicato una fotografia in cui festeggia i suoi 22 anni e ha postato una foto che però non è piaciuta troppo ai follower. Infatti, l’hanno accusata di essere ricorsa troppo alla chirurgia estetica ed infatti, secondo loro, avrebbe fatto degli accorgimenti che la fanno rendere molto più vecchia. Alcuni le hanno anche detto che in pratica dimostra almeno 35 anni. La festeggiata ha subito una serie di attacchi e ora, cerca anche di ironizzare sul tema. La nota influencer e sorella di Angela Nasti che ricorderemo come tronista di Uomini e donne, molto seguita su Instagram, in passato anche partecipato ... kontrokultura

