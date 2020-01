Australian Open in tv oggi (24 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di venerdì 24 gennaio 2020) oggi, venerdì 24 gennaio, andrà in scena la quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Vedremo all’opera nella sessione diurna Serena Williams e Novak Djokovic che metteranno nel mirino il successo e la continuazione del percorso verso il traguardo massimo: l’americana se la vedrà contro la cinese Wang, mentre il serbo affronterà il giapponese Nishioka. Rimanendo sempre in casa nipponica e considerando in continuità i match sulla Rod Laver Arena, interessantissimo il match tra la campionessa in carica Naomi Osaka e l’astro nascente Coco Gauff che precederanno la sfida tra Roger Federer e l’Australiano John Millman. Un match che non ispira grandi ricordi in tempi recenti all’elvetico, ricordando il clamoroso ko del rossocrociato negli US Open 2018. Ci sarà anche Fabio Fognini. Il ligure sarà impegnato sulla Melbourne Arena, dove il programma dei ... oasport

