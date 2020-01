Apnea: per la prima volta rilevati i valori di ossigeno nel sangue arterioso a 40 metri di profondità (Di venerdì 24 gennaio 2020) Indagare gli effetti della profondità, del tempo di sospensione volontaria del respiro, degli adattamenti cardiocircolatori e respiratori acuti e cronici indotti dall’immersione può aiutarci a fornire nuove informazioni sulla sindrome della sleep Apnea (ovvero il disordine del sonno che blocca la respirazione creando fasi di Apnea) o della Sudden infant death syndrome (SIDS – la cosiddetta morte in culla), così come a migliorare la performance dei nostri nuotatori e prevenire incidenti soprattutto per la parte subacquea. Al Congresso della European Underwater and Baromedical Society (EUBS) di Tel Aviv tenuto a settembre 2019 sono stati presentati in anteprima i risultati conclusivi di una sperimentazione effettuata presso Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda al mondo, di Montegrotto Terme (Pd). Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche ... meteoweb.eu

