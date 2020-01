50 Sfumature di Grigio: Dakota Johnson voleva provare piacere con il sadomaso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non tutti sapranno che Dakota Johnson nasconde un segretuccio e che oggi, a distanza di molto tempo, vi riveleremo. Non solo Ana Steel, anche Dakota voleva provare cosa nuove… Sappiamo ormai che “50 Sfumature di Grigio” è un cult del cinema e della letteratura. Sono numerosi gli aneddoti girati attorno alla storia negli ultimi anni, soprattutto inerenti al film, ma forse non sapete che Ana e Dakota, la sua interprete, hanno molte più cose in comune di quanto pensiate… Dakota infatti sembra abbia rifiutato la possibilità di fare delle ricerche sulle pratiche sessuali che avrebbe dovuto attuare nel film, per provare un’esperienza nuova. Per rendere le cose molto bollenti… Auch! L'articolo 50 Sfumature di Grigio: Dakota Johnson voleva provare piacere con il sadomaso proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

