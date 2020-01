Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 17:15 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA REGIONALE NETTUNENSE A CAMPO DI CARNE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SAILVIO PELLICO E VIA DEI GIARDINI NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA DELLA STAZIONE DI ... romadailynews

