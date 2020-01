Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il ministro degli Esteri di Luigi Di Maio oggi pomeriggio annunciato le sue dimissioni da capo politico del movimento di maglia quanto si apprende avrebbe anticipato la sua decisione per stamattina nella riunione con i ministri fa oggi pomeriggio sarò a Roma insieme a tutti facilitatori regionali o delle cose importanti di cui parlarvi ha ...

Roberta Girotto - la mamma sparita di casa : le Ultime notizie : Il caso della scomparsa di Roberta Girotto, la mamma sparita di casa a Bovolenta in provincia di Padova: che è successo, le ultime notizie. Roberta Girotto, è uscita dalla sua casa di Bovolenta, in provincia di Padova, senza più fare ritorno. La scomparsa è stata denunciata dalla figlia della donna. Leggi anche –> Rosanna Sapori: […] L'articolo Roberta Girotto, la mamma sparita di casa: le ultime notizie è apparso prima sul sito ...

Governo Ultime Notizie : Ghisleri “campagna elettorale su due livelli” : Governo ultime notizie: Ghisleri “campagna elettorale su due livelli” Governo ultime notizie: Euromedia “elettori dovranno decidere se cambiare” Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto demoscopico Euromedia Research, è stata intervistata in collegamento video da Myrta Merlino (storica anfitriona del programma di La7 “L’aria che tira”). La nota sondaggista ha rimarcato – qualora ce ne fosse ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Trump "Avrei voluto incontrare Greta al Davos" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Donald Trump ha fatto sapere che gli avrebbe fatto piacere incontrare Greta Thunberg al Davos, 22 gennaio 2020,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Brindisi : bomba fatta esplodere davanti a bar : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. A Brindisi, in Puglia, è stata fatta esplodere durante la scorsa notte una bomba di fronte ad un bar, 22 gennaio 2020,

