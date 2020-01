Tutti in pericolo in Grey’s Anatomy 16×10: “Un personaggio morirà nel crossover con Station 19” (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Si piangerà, si riderà: starete col fiato sospeso. E sì, qualcuno morirà": così la showrunner Krista Venoff ha riassunto ciò che avverrà nell'evento crossover di Station 19 3x01 e di Grey's Anatomy 16x10, che ABC trasmetterà il 23 gennaio (in onda in Italia su Fox Life a febbraio). Sarà l'ennesimo incrocio tra la serie madre e il suo spin-off, ma stavolta la sfida è stata particolarmente impegnativa, visto che la showrunner di entrambe le produzioni ha dovuto allineare le trame di una serie già in onda da settembre, Grey's Anatomy, e una che debutta solo a metà stagione, Station 19. Il mega incidente al bar di Joe, con un'automobile che si schianta sul tetto del locale, dà inizio alla nuova stagione della serie tv sui pompieri di Seattle e si inserisce a metà strada nella sedicesima di Grey's Anatomy, intersecando i due universi narrativi e mettendo in pericolo i personaggi ... optimaitalia

