TG RDN del 23/01/2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) VIRUS CINA, A FIUMICINO NESSUN CASO SOSPETTO SU VOLO DA WUHAN E’ scattato all’alba, all’aeroporto di Fiumicino, il protocollo di sicurezza con mascherine e cordone sanitario, per gestire l’emergenza dal virus cinese che ha causato finora 17 morti. Nessun caso sospetto tra i 202 passeggeri arrivati dalla citta’ di Wuhan all’aeroporto di Fiumicino. Trasportati direttamente in una struttura decentrata rispetto ai Terminal, ai passeggeri e’ stata rilevata la temperatura corporea attraverso degli scanner, ma nessuno ha dato esito positivo. “Tutto si e’ svolto in modo regolare- ha detto il direttore operativo di Adr, Ivan Bassato- Il canale sanitario ha funzionato bene e le procedure concordate con il Ministero della Salute sono state seguite fedelmente”. BUS INVESTE 50ENNE A ROMA, AUTISTA INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE È indagato ... romadailynews

