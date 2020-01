Telefonata shock in diretta: “ero una promessa del calcio, adesso sono un tossicodipendente” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Diego, da Foligno, ha chiamato nella notte “I Lunatici” di Rai Radio2 per raccontare la sua storia a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Erano da poco passate le 2.30 e Diego ha rivelato. “Ho buttato all’aria la mia vita per la cocaina. Ho 34 anni e sono un tossico da quando di anni ne avevo 16. Noi cocainomani siamo i tossici più difficili da aiutare. Un eroinomane sa di essere drogato e prima o poi chiederà aiuto. Noi cocainomani invece pensiamo di non essere drogati e col tempo buttiamo tutto all’aria. Ero una giovane promessa del calcio. Ho iniziato a drogarmi a Barcellona: ci fu un torneo internazionale che impegnava i migliori ’86 delle giovanili italiane. Avevo 16 anni ed ero un grande attaccante, c’erano tante società interessate a me. sono andato a ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Telefonata shock in diretta: 'ero una promessa del calcio, adesso sono un tossicodipendente' - -