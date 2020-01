Salvini mette alla gogna i titolari di un negozio: “Qui si spaccia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Chiediamo cortesemente a chi di dovere, quindi alla procura, di venire a fare un bel controllo in questo negozio, perché stando a residenti e commercianti, qua dentro si spaccia droga. E chi spaccia droga deve stare in galera, non a passeggio per Modena": così Matteo Salvini, in diretta Facebook, si fa condurre da un gruppo di residenti verso un negozio di nigeriani, che a detta dei cittadini, sarebbe luogo di spaccio. Si fa inquadrare di fronte alla saracinesca abbassata, comunica via e numero civico, e chiede l'intervento delle forze dell'ordine, "sperando che risulti in qualche arresto". fanpage

