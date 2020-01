Meteo Medio Oriente: ondata di maltempo con forti nevicate in Giordania (Di giovedì 23 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: una profonda circolazione depressionaria ha interessato il Medio Oriente tra il 20 ed il 22 Gennaio scorso, ed il maltempo ha interessato zone desertiche dove è raro vedere precipitazioni nevose. Ma l'ondata di freddo è stata consistente, con temperature al di sotto della norma anche di 8-9°C. Un'abbondante nevicata ha colpito Tafileh, città del sud della Giordania situata 180 chilometri a sud di Amman, ad una quota di 940 metri. forti nevicate hanno colpito anche la vicina località di Al Karak, nota per il suo famoso castello, nonché l'antica città di Petra, famosa in tutto il mondo per i suoi monumenti. Petra si trova ancora più a sud, e ad un'altezza di 810 metri. meteogiornale

