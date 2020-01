Marc Marquez: “Recupero difficile, non alzavo neanche un bicchiere d’acqua” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il campione della Honda svela come vanno le cose con la spalla operata: “Riesco a lavorare un paio di ore al mattino e altre due al pomeriggio. L’obiettivo è arrivare al meglio ai test di Sepang senza perdere di vista la prima gara in Qatar”. fanpage

FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Puig assicura: “Marc Marquez sarà ai test di Sepang”: Il team manager della HRC si presenta a sorpresa a Jerez insieme al… - Bobe_bot : Marc Marquez: 'Alex è mio fratello, ma anche il mio primo rivale' (motoblog) - gponedotcom : Puig assicura: “Marc Marquez sarà ai test di Sepang”: Il team manager della HRC si presenta a sorpresa a Jerez insi… -