Ma adesso che farà il Napoli con Meret? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quattro partite fanno ben più di una prova. Fanno un’evidenza. Fanno un cambio di gerarchia. Dopo Inter-Napoli, col suo errore sul secondo gol di Lukaku, il portiere del Napoli non è più Meret. Il portiere del Napoli di Gattuso è Ospina. Che è un buon portiere, con gli errori che tutti commettono – qualcuno più grave degli altri – ma un portiere che non è certo l’ultimo arrivato. La discussione non è sul valore di Ospina. Il punto è: che cosa farà il Napoli di Meret? Perché Meret è stato uno degli acquisti più importanti del club di De Laurentiis. Il Napoli ha comprato uno dei portieri del futuro. Ha anche scommesso, perché al momento dell’acquisto non erano pochi i dubbi sulla tenuta fisica del friulano. Dubbi che poi si sono amplificata in seguito alla controversa gestione della frattura al braccio che ha subito nei primi giorni del ritiro dello scorso ... ilnapolista

