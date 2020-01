LIVE Nadal-Delbonis 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: primo allungo del maiorchino (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ora fuori misura anche il dritto per Nadal. 30-15 Impreciso con il rovescio il numero 1 del mondo. 15-15 Pizzica la riga il diritto di Nadal, niente da fare per Delbonis. 15-0 In rete la risposta del maiorchino. GAME Nadal (4-1) – Nessun problema in battuta per Rafa, che sale sul 4-1. 40-0 Si presenta bene a rete Nadal, la volée non è definitiva ma Delbonis sciupa con il dritto. 30-0 Finisce in rete il rovescio dell’argentino, decisamente troppo falloso in quest’inizio di partita. 15-0 Lunga la risposta di Delbonis. BREAK Nadal (3-1) – Dopo sei palle break sciupate nel game precedente, questa volta Nadal è cinico ed opera il primo strappo del match. 40-A Meraviglioso dritto lungolinea di Nadal, Delbonis può soltanto guardare e ammirare. 40-40 Spinge Nadal con un paio di dritti e costringe l’argentino ... oasport

