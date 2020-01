Le Sardine vanno in libreria con l'editore "nemico" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luigi Mascheroni Per alleviare le disgrazie del Paese, le Sardine pubblicheranno un libro. Lo hanno scritto i leader di quella che all'inizio era una manifestazione, poi un movimento di piazza, poi un uragano mediatico, adesso quasi un partito, il tutto in tre mesi scarsi. Incredibilmente in modo spontaneo, cosa che nota qualcuno neppure un top manager con master ad Harvard in Organizzazione e marketing aziendale. Ma queste sono dietrologie. Davanti, c'è un futuro editoriale: a marzo arriverà il testo, un po' mémoire un po' manifesto programmatico, Le Sardine non esistono, livre de chevet prossimo venturo - pensieri in scatola pronti al best seller - della galassia di piazza anti-salviniana. Lo firmano i quattro fondatori del movimento, da istruttori di frisbee a Maître à penser in cento giorni netti, altro che ex bibitari diventati ministri, e uscirà ultimo capitolo di una ... ilgiornale

