La donna che ha guidato Salvini al citofono: «Pensavo a un colloquio, lui l’ha trasformato in evento pubblico» (Di giovedì 23 gennaio 2020) La politica è, ormai, un reality show dove si mette in mostra tutta la mercanzia elettorale. È questo che emerge dall’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa da Annarita Biagini, la donna salita agli onori delle cronache per aver accompagnato Matteo Salvini tra le vie del quartiere Pilastro di Bologna, segnalando l’appartamento di una famiglia di tunisini che lei accusa di spaccio. I giovani hanno respinto ogni accusa, annunciando una denuncia per diffamazione nei confronti della signora. Lei difende l’operato del segretario della Lega, anche se confessa che non si aspettava che la storia finisse con quella citofonata in diretta social. LEGGI ANCHE > «Quando ero giornalista mi divertivo a fare ‘ste cose», così Salvini viola il codice deontologico «Non mi aspettavo che ci sarebbero state telecamere e giornalisti, così come lo schieramento di polizia – ha ... giornalettismo

