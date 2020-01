Ivan Gonzalez esce allo scoperto con Clizia Incorvaia: “Vuoi un fidanzato spagnolo?” Lei fa la vaga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono passate ormai due settimane dall’inizio del Grande Fratello VIP 4 ma nella casa non c’è aria d’amore! O meglio, si punta moltissimo su Clizia Incorvaia che sembra sognare un incontro speciale, alla ricerca del vero principe azzurro che potrebbe rubarle il cuore. Le ship, come si suol dire in questi casi, sono già partite e i fans del Grande Fratello VIP si dividono. C’è chi pensa che Clizia abbia una cotta per Paolo Ciavarro, e la cosa sia corrisposta, e chi invece pensa che la bella influencer sarebbe perfetta per Ivan Gonzalez e lui per lei. Ed effettivamente poche ore fa lo spagnolo, che in questi giorni non ha nascosto il suo interesse per Clizia, è uscito allo scoperto. Ivan E Clizia LA PRIMA COPPIA NELLA CASA DEL GF 4? LE NEWS La siciliana stava parlando della sua passione per la Spagna, spiegava a Zequila che le piace moltissimo la nazione. ... ultimenotizieflash

MatteoM99541797 : RT @GrandeFratello: Ci siamo: Ivan ha decisamente un debole (non più tanto nascosto) per Clizia... ?? #GFVIP - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez flirta con Clizia Incorvaia: 'Vorresti un fidanzato spagnolo?' (video) - ileanariparbel6 : RT @GrandeFratello: Ci siamo: Ivan ha decisamente un debole (non più tanto nascosto) per Clizia... ?? #GFVIP -