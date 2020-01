Il video di Salvini al citofono? Per Facebook è tutto regolare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Frame del video di Salvini al citofono al quartiere Pilastro di Bologna (da Facebook) Il raid del leader della Lega Matteo Salvini al quartiere Pilastro di Bologna non violerebbe i regolamenti di Facebook. O almeno questo è quanto risponde il social network a chi prova a segnalare il video nel quale l’ex ministro dell’Interno si improvvisa caporonda andando a suonare il campanello di un privato cittadino tunisino – come spiega lui stesso nelle riprese trasmesse in diretta sul social network – per chiedergli se lui o suo figlio siano spacciatori. Né suggerisce maggiore prudenza, ma dovrebbe, il fatto che nel video si faccia riferimento a due persone, padre e figlio, di cui lo spacciatore vero sarebbe il secondo, e che questo “dovrebbe avere 18 anni o 17”. Dunque minorenne, come si è poi accertato. Il gesto di Salvini, come già spiegato da Wired, viola l’articolo 14 ... wired

