Grande Fratello Vip, sfilata per i maschi in stile Full Monty (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’atmosfera si fa bollente nella casa del Grande Fratello Vip: Rita Rusic ha proposto agli uomini della casa di fare una sfilata senza veli, e alla fine le concorrenti hanno eletto i vincitori tra coloro che sono parsi loro più eccitanti. Grande Fratello Vip: la sfilata Via i jeans e le magliette al Grande Fratello Vip: gli uomini della casa più spiata d’Italia hanno sedotto e divertito le concorrenti sfilando senza vestiti. I due vincitori sono stati Pago e Ivan Gonzalez, mentre al secondo posto si sono classificati Andrea Denver e Paolo Ciavarro. Barbara Alberti ha fatto da presidentessa e poi le concorrenti hanno singolarmente votato quello che per loro sarebbe stato il vincitore. Rita Rusic e Antonella Elia sono quelle che hanno dimostrato di apprezzare di più la sfilata, e del resto la stessa Rusic non ha fatto mistero di desiderare un “po’ più di ... notizie

