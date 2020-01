Giulia De Lellis mostra l’acne e dice non dobbiamo vergognarci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giulia De Lellis parla ai suoi follower di un problema alla pelle che l’ha molto colpita e per non demoralizzare chi ne soffre consiglia un percorso di cura e avvisa: “La soluzione c’è. Passa. Soffrire di acne non è una vergogna”. Sulle sue storie social, la influencer si confessa apertamente e pubblica gli scatti della sua pelle con i brufoletti prima della guarigione. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”. Il racconto è preciso e dettagliato: “Non ero in uno stato tragico, avevo un principio di acne. Ho provato creme e cremine, ma peggio… pelle sempre più grassa…” I consigli della De Lellis per i follower che come lei soffrono di acne sono semplici: “Affidatevi a un dermatologo, curate l’alimentazione, provate per 28 giorni a non mangiare cibi che contengono lattosio, attenzione alla detersione”. Giulia ha seguito le ... people24.myblog

