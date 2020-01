Giovanna Abate tunnel della vergogna | Il dolore dopo Uomini e Donne (Di giovedì 23 gennaio 2020) La scelta di Giulio Raselli ha lasciato Giovanna Abate nel tunnel della vergogna per i modi bruschi in cui è stata liquidata durante la diretta, il dolore della ex corteggiatrice dopo Uomini e Donne viene mostrato in silenzio. Sembrerebbe infatti che Giovanna sia completamente sparita dai social, cosa le sta succedendo? Giovanna Abate ex corteggiatrice … L'articolo Giovanna Abate tunnel della vergogna Il dolore dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

infoitcultura : Uomini e Donne, Giulio Raselli sceglie Giulia D’Urso. Giovanna Abate se ne va infuriata: «Presa in giro» - shipstellari : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… - ichbinniky : Giovanna Abate sul trono, grazie. ?????? #uominiedonne -