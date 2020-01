DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020/ Seppi lotta ma è fuori: Wawrinka lo batte in 5 set (Di giovedì 23 gennaio 2020) DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2020: Camila Giorgi supera il secondo turno e incrocerà Angelique Kerber, Andreas Seppi cade al 5° set contro Stan Wawrinka. ilsussidiario

