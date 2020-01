Calciomercato Torino, Lyanco piace a due club stranieri: ecco quali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due club europei bussano alla porta del Torino per Lyanco, difensore granata: la risposta del presidente Urbano Cairo Il Torino si tiene stretto Lyanco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sia i tedeschi del Wolfsburg sia i turchi del Galatasaray hanno effettuato un sondaggio per il giovane difensore brasiliano. Il presidente Urbano Cairo ha però messo subito in chiaro che il giocatore non si muoverà dal capoluogo piemontese. Tantomeno in questa sessione di Calciomercato invernale. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Spal, è fatta per il ritorno di #Bonifazi dal #Torino ?? Arriva in prestito con obbligo di r… - Peppejournalist : RT @tuttosport: #Torino, #Bonifazi alla #SPAL in prestito ?? - officialmenotz : RT @Gazzetta_it: .@spalferrara, fatta per il ritorno di #Bonifazi: prestito con obbligo di riscatto dal @TorinoFC_1906 -