Berlusconi su Jole Santelli | “In 26 anni non me l’ha mai data”

In occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020, Silvio Berlusconi si è recato in Calabria per sostenere la sua candidata Jole Santelli. Nel corso di un comizio a Tropea (in provincia di Vibo Valentia), si è lasciato andare ad una battuta a sfondo sessuale. Berlusconi su Jole Santelli Nel presentare la donna, appartenente al suo stesso partito, ha affermato di conoscerla da 26 anni. Un lungo periodo durante il quale "non me l'ha mai data". Scontato il riferimento sessualmente esplicito che ha suscitato le risate e qualche applauso dalla folla radunatasi sul lungomare della cittadina. Fredda e imbarazzata invece la reazione delle persone presenti sul palco con lui, tra cui proprio la Santelli. Non sono mancate poi altre battute nel suo comizio, durato all'incirca cinque minuti, tra cui una su Papa Francesco.

