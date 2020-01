Berlusconi: "Santelli? Non me l'ha mai data" (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Conosco Jole Santelli da 26 anni, ma non me l’ha mai data". Silvio Berlusconi ha aperto così il comizio elettorale in vista delle Regionali in Calabria, tenuto stamane a Tropea (Vibo Valentia). Dalla “Perla del Tirreno”, il leader di Forza Italia ha chiesto i voti per la candidata alla presidenza della Regione (per nulla infastidita dalla battuta a luci rosse, anzi assai compiaciuta) ed ha lanciato strali al governo Conte che dovrebbe dimettersi "se domenica la sinistra dovesse perdere".Le Feste Natalizie sono ormai passate da un bel po’ di settimane, ma è un Berlusconi in versione Babbo Natale quello che parla ai calabresi. L’ex premier promette di "non far pagare per i primi tre anni nessuna tassa e nessun contributo alle aziende che assumono stabilmente un giovane disoccupato". "Sanità e occupazione - continua - sono i due temi ai quali è dedicata la maggiore attenzione nei ... blogo

