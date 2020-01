Australian Open 2020, Fabio Fognini alla prova del nove, torna in campo Roger Federer (Di giovedì 23 gennaio 2020) Inizia il terzo turno degli Australian Open di tennis: nella primissima mattina italiana di domani, venerdì 24 gennaio, scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella. Il vincitore avrà di fronte a sé un tabellone non impossibile, dato che sfiderà poi il vincitore del derby statunitense tra Tennys Sandgren e Sam Querrey. Altro grande protagonista di giornata sarà l’elvetico Roger Federer, numero 3, che affronterà il beniamino di casa John Millman, in una sfide che potrebbe nascondere qualche insidia, poi all’orizzonte la sfida con il vincente tra il magiaro Marton Fucsovics e lo statunitense Tommy Paul. Più interessante il match che attende il numero 6, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, opposto al bombardiere ... oasport

fattoquotidiano : Tennis, Australian Open: Giorgi passa al terzo turno. Seppi vicino all’impresa con Wawrinka - Eurosport_IT : Camila Giorgi vola al terzo turno degli Australian Open! ???????? L'azzurra batte Kuznetsova 6-3 6-1 con una partita… - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… -