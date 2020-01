Amadeus torna a parlare delle donne di Sanremo 2020: "Sono convinto che sorprenderanno anche voi" (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Sono felicissimo di avere otto, nove donne, al mio fianco. Così come hanno sorpreso me, conoscendole, Sono sonvinto che sorprenderanno anche voi". Amadeus è tornato a parlare delle donne del suo Festival di Sanremo 2020, le stesse che (presentandole) hanno fatto scatenare una violentissima polemica tra politica e social. Il direttore artisitco e conduttore della kermesse l'ha fatto con FQLife, l'originale format di Stories (che racconta la vita di redazione) realizzato da ilfattoquotidiano.it con la narrazione della responsabile di FQMagazine Claudia Rossi."Tre motivi per guardare il Festival? Le 24 canzoni, intanto. Non vedo l'ora che possiate ascoltarle e possiate giudicare. Trovo 24 canzoni fortissime. Il secondo motivo? Questo doppio palco. Il palco dell'Ariston ma anche questo collegamento con l'esterno. Per la prima volta accade anche qualcosa fuori. Il terzo motivo? Si è ... blogo

