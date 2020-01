Al Capitano Ultimo è stata ridata la scorta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Consiglio di Stato ha confermato la scorta, «tutela su auto non protetta», per il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, il “Capitano Ultimo” che arrestò Totò Riina. La decisione di Palazzo Spada infatti ha sospeso la decisione presa il 15 gennaio dal Tar del Lazio che con un’ordinanza aveva respinto la richiesta di De Caprio di sospendere il provvedimento che gli toglieva il servizio di scorta, emesso nei suoi confronti dal ministero dell’Interno. La decisione del Consiglio di Stato è stata presa oggi 23 gennaio dalla sezione terza, presieduta da Franco Frattini e ha fissato per la discussione la Camera di Consiglio del 20 febbraio 2020 in vista delle decisione definitiva collegiale. Nel decreto emesso oggi, il Consiglio di Stato ha posto l’attenzione su uno dei recenti episodi di intimidazioni nei confronti di De Caprio (busta con ... open.online

