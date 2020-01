Airbus e l’ESA siglano un contratto per la piattaforma Bartolomeo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) (Di giovedì 23 gennaio 2020) La piattaforma Bartolomeo di Airbus favorirà nuove possibilità di ricerca sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha formalizzato la prenotazione di uno spazio sul modulo di payload per uno strumentazione norvegese che misurerà la densità del plasma nell’atmosfera terrestre. La piattaforma Bartolomeo, dal nome del fratello minore di Cristoforo Colombo, sta attualmente completando i preparativi presso lo stabilimento Airbus di Brema, con il lancio verso l’ISS previsto per marzo 2020. Sviluppata commercialmente da Airbus e finanziata con capitali propri, Bartolomeo sarà gestita nell’ambito di una partnership con l’ESA. La piattaforma può ospitare fino a 12 diversi moduli scientifici, fornire loro elettricità e assicurare la trasmissione di dati sulla Terra. Può essere utilizzata per un’ampia varietà di ... meteoweb.eu

ttapr : Airbus e l'ESA siglano un contratto per la piattaforma Bartolomeo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)… -