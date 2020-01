Spari nel cuore del centro storico a Napoli, colpito un ragazzo di 20 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Spari nella notte a Napoli nel cuore del centro storico. Un proiettile ha colpito un ragazzo di 20 anni, incensurato, ferendolo alla gamba destra. Il giovane, di origini straniere, ha riferito di aver sentito un improvviso bruciore mentre stava tranquillamente passeggiando in Via dei Tribunali, una delle più importanti e famose vie del turismo del centro storico. Il ragazzo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al Loreto Mare dove ha ricevuto le prime cure per poi essere trasferito infine all’Ospedale del Mare dove è attualmente ricoverato. Sul posto della sparatoria sono intervenuti i poliziotti del Commissariato dei Decumani per gli accertamenti del caso. A quanto sembra è stato riscontrato un foro di proiettile nella saracinesca della trattoria “Da Carmela”. Secondo quanto riportato da Il Mattino ... anteprima24

