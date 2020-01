Sigarette elettroniche dannose per la salute, l’allarme dell’OMS (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sigarette elettroniche, un pericolo per la salute pubblica? Secondo l’OMS sì, perché ci sono potenziali pericoli per chi le fuma e per chi le aspira nel’aria. Le Sigarette elettroniche stano per dinire al bando? Forse i tempi mnon sono ancora maturi, ma di sicuro l’ultimo allarme lanciato dall’OMS (Organizzazione Modnolae della Sanità) è di quelli … L'articolo Sigarette elettroniche dannose per la salute, l’allarme dell’OMS proviene da www.inews24.it. inews24

Piergiulio58 : Sigarette elettroniche, i possibili rischi per la salute secondo l'Oms. - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Sigarette elettroniche, Oms: “Non sono sicure e sono dannose, soprattutto per gli adolescenti” - BlitzQuotidiano : Sigarette elettroniche, Oms: “Non sono sicure e sono dannose, soprattutto per gli adolescenti”… -