Serena Enardu in lacrime: ha visto quelle immagini di Pago al GF Vip e non ha retto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pago e Serena Enardu, un nuovo capitolo. Dopo la rottura a Temptation Island e il dietro front sempre dell’ex tronista di Uomini e Donne nella Casa del GF Vip dove il cantante è recluso, sono arrivate nuove rivelazioni. Ricordiamo che quando Serena ha parlato con Pago nella Casa, lui ha preso tempo. È evidentemente ancora scottato e ferito da quanto accaduto a Temptation anche se ancora innamorato di lei e nella notte, di fronte a Paola Di Benedetto, Pacifico Settembre è tornato a parlare di Serena. La sofferenza che ha provato è stata tanta e non potrebbe sopportarne altra. Per questo, per non soffrire di nuovo, sarebbe pronto a rinunciare a lei: “Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi”, ha confessato alla Di Benedetto. Pago ha ammesso parte delle colpe che hanno portato alla fine della loro lunga relazione ma se avesse capito prima le sue ... caffeinamagazine

zazoomnews : GF Vip Serena Enardu piange pensando a Pago e su Clizia e Paola rivela … - #Serena #Enardu #piange #pensando - zazoomnews : Pago spiega perché non torna con Serena Enardu la ex guarda la tv e piange: “Una tortura” - #spiega #perché #torna… - Notiziedi_it : Pago ancora innamorato di Serena Enardu? Il cantante si confida e svela la verità -