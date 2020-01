Samira: in un pozzo le ricerche del corpo della 43enne scomparsa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La svolta nel giallo di Samira El Attar potrebbe essere alle porte. Questo secondo alcune indiscrezioni che rimandano a un’intensa attività di ricerca all’interno di un pozzo, per trovare il corpo della 43enne scomparsa da Stanghella (Padova) nell’ottobre scorso. Il fuoco investigativo inquadra un orizzonte lontano dallo spettro di un allontanamento volontario, e la figura del marito, Mohamed Barbri, ha assunto una posizione sempre più centrale agli occhi degli inquirenti. L’uomo, 40 anni, è stato arrestato in Spagna, dove si era recato successivamente all’apertura del fascicolo a suo carico. Su di lui gravano le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il corpo di Samira in un pozzo? A riportare la notizia delle ricerche che i carabinieri avrebbero avviato nelle ultime ore, in prossimità di un casolare già oggetto di sopralluogo sito in via Gorzon Sinistro ... thesocialpost

