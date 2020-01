Rinnovo Corini: contatti con Cellino per restare ancora a Brescia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Corini Brescia, aria di conferma: Cellino al lavoro per il prolungamento di contratto dell’allenatore dei biancazzurri Prende quota l’ipotesi di una conferma di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbero in corso dei contatti fra il tecnico e il presidente Cellino per un prolungamento. Prove di riavvicinamento, dunque, dopo una frenata successiva all’esonero di Grosso. Il destino dell’allenatore, comunque, pare ancora legato alla salvezza. E al momento il Brescia si trova in piena zona retrocessione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

marcoconterio : ?? Dall'esonero al possibile rinnovo. Il #Brescia pensa al nuovo contratto di Corini. @TuttoMercatoWeb -