LIVE Berrettini-Sandgren 0-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: americano sicuro nel suo primo turno di servizio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ottima prima al corpo. 30-0 Servizio e dritto per il romano. 15-0 Ace di Berrettini. 1-0 Sandgren, che apre bene il match al servizio. 40-30 Accelerazione col dritto di Berrettini, Sandgren non può contenere. 40-15 Abbondante la risposta dell’azzurro. 30-15 Passante fuori di poco quello di Berrettini. 15-15 Un punto a testa in apertura di match. SI COMINCIA! Berrettini ALLA RISPOSTA. 04.45 E’ il primo incrocio assoluto fra i due: non ci sono infatti precedenti fra l’azzurro e lo statunitense, che è giunto qui sbarazzandosi dell’argentino Trungelliti nella prima partita di questo Australian Open 2020. 04.40 Maglietta bianca e pantalone blu per Berrettini, che dopo essersi liberato di Harris al primo turno oggi vuole fare altrettanto. 04.35 Consuete operazioni di riscaldamento. 04.30 I giocatori stanno per ... oasport

