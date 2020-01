LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: eliminati Sinner e Berrettini, Fognini in campo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Sinner-FUCSOVICS LA CRONACA DI BERRETTINI-SANDGREN LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI DJOKOVIC GLI HIGHLIGHTS DI BERRETTINI-SANDGREN LE DICHIARAZIONI DI JANNIK Sinner IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE DIURNA DEGLI Australian Open (22 gennaio) – TABELLONE MASCHILE I risultati AGGIORNATI DEGLI Australian Open (22 gennaio) 9.48: Serena Williams si aggiudica il primo parziale per 6-2 contro la slovena Zidansek. 9.44: Iniziato anche il match tra Serena Williams e la lo slovena Zidansek: partenza folgorante dell’americana avanti 5-1 nel 1° set. 9.42: A breve quindi in campo Fabio Fognini contro l’Australiano Jordan Thompson. 9.40: Alla fine la spunta l’americano Paul contro il bulgaro Grigor Dimitrov: 6-4 7-6 (6) 3-6 6-7 (3) 7-6 (3) il punteggio in favore dello statunitense che ... oasport

zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open tocca a Fognini. Attesa per il S… - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open, tocca a Fognini. Attesa per il… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’esperienza batte il fenomeno! L’azzurro esce d… -