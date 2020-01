Juventus, Rakitic più soldi per Bernardeschi: la risposta dei bianconeri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Barcellona ha presentato un’offerta per strappare Bernardeschi alla Juventus: la risposta dei bianconeri Il Barcellona ha avanzato una prima offerta ufficiale per strappare Federico Bernardeschi alla Juventus, proponendo il cartellino di Ivan Rakitic più 10 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, netto il rifiuto della dirigenza bianconera, che ha chiesto almeno 20 milioni di euro per lasciare partite l’ex esterno della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

