Inter-Napoli, possibile scambio tra Politano e Llorente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Politano è vicino al trasferimento al Napoli. Fernando Llorente potrebbe fare il percorso inverso, andando all’Inter. Dopo il fallimento dello scambio tra Politano e Spinazzola, per l’attaccante dell’Inter si apre la possibilità di accasarsi al Napoli. Politano-Napoli a un passo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, poche ore fa c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e i procuratori del giocatore, Lippi e Pennacchi. Il dirigente napoletano aveva incontrato in precedenza Marotta e Ausilio ai quali ha presentato la proposta, dopo aver acconsentito al pagamento dei 25 milioni richieste dal club nerazzurro. fonte foto https://twitter.com/Inter scambio con Llorente? Politano si avvicina così al Napoli ma sta prendendo quota un possibile scambio con l’Inter: l’azzurro ai partenopei, Llorente in ... newsmondo

