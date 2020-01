E.Romagna: Zingaretti chiama Chiara, ‘un grande abbraccio’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Ho appena chiamato Chiara per accertarmi delle sue condizioni dopo la vile aggressione subita mentre stava volantinando per Stefano Bonaccini a Modena”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “A lei va un grande abbraccio da parte di tutta la comunità del Pd e un ringraziamento a tutti i giovani democratici che sono impegnati, porta a porta, nelle scuole, nelle strade dell’Emilia-Romagna per vincere le elezioni e per difendere il buongoverno della regione”. L'articolo E.Romagna: Zingaretti chiama Chiara, ‘un grande abbraccio’ CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Con il voto in Emilia-Romagna e in Calabria: Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti prenderanno atto che non… - matteosalvinimi : #Salvini: L’Emilia-Romagna chiede dei sì, non dei no. La gente attende infrastrutture, liste di attesa più corte...… - matteosalvinimi : #Salvini: Con il voto in Emilia-Romagna mi firmate la delega per dare l'avviso di sfratto a Conte, Di Maio, Renzi e… -