Di Maio si dimette: «Più forti dei tradimenti, anche dall’interno» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Per uno che tradisce, ce ne sono cento che hanno fatto bene il proprio lavoro». Luigi Di Maio ha scelto questa frase lapidaria per comunicare ufficialmente le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle, nel corso della presentazione dei 90 facilitatori regionali pentastellati. Ha ringraziato Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio: «Sono arrivato a Roma nel 2013 – ha detto Di Maio -. Non conoscevo né Grillo, né Casaleggio eppure qualche giorno dopo, all’età di 26 anni, sono diventato vicepresidente della Camera». LEGGI anche > Di Maio si dimette da capo politico del M5S L’ultimo discorso di Di Maio da capo politico del M5S Il discorso di Di Maio ha i toni solenni di un addio. anche se, è stato garantito da Carelli che ha presentato l’evento, l’ex capo politico non ha fatto un vero e proprio passo indietro, ma cercherà di cooperare al progetto ... giornalettismo

NicolaPorro : #DiMaio si dimette? Alla buonora, ma il sostituto probabilmente sarà peggio. Mihajlovic vota #Salvini, mentre Repub… - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - agorarai : 'Di Maio non si dimette da ministro, la poltrona non la lascia. Si dimette da capo politico invece di affrontare le… -