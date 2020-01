Australian Open 2020: tornano in campo Nadal e Medvedev. Seppi sfida Wawrinka, per Giorgi c’è Kuznetsova (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si completano i match di secondo turno per il singolare maschile e femminile agli Australian Open 2020. tornano in campo Rafael Nadal e Daniil Medvedev, mentre tra le donne nuovo match per Karolina Pliskova e Simona Halep. Sfide molto complicate per Andreas Seppi e Camila Giorgi. Andiamo a vedere quali sono le sfide più importanti della giornata di domani. TABELLONE MASCHILE Sarà l’argentino Federico Delbonis il secondo avversario di Rafael Nadal agli Australian Open. Il numero uno del mondo ha spazzato via all’esordio il boliviano Dellien ed ha sempre vinto contro Delbonis nei precedenti tre incontri. C’è sicuramente attesa per il possibile match di terzo turno tra il maiorchino e Nick Kyrgios, che parte favorito domani contro il francese Gilles Simon. Tornerà in campo anche il russo Daniil Medvedev. Per il numero quattro del mondo non dovrebbero esserci problemi ... oasport

RaiSport : ?? #AustralianOpen: @fabiofogna al 3° turno Leggi la notizia - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - SvSport1 : Tennis. Australian Open: un immenso Fognini si qualifica per il terzo turno del Grande Slam -