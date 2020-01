Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2020 ore 15:30 (Di martedì 21 gennaio 2020) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.. SULLA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE. QUESTA LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, ... romadailynews

