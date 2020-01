Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3 in provincia di Pistoia (Di martedì 21 gennaio 2020) scossa di Terremoto in Toscana nella serata di oggi, martedì 21 gennaio. Un sisma di magnitudo 3 ha colpito la provincia di Pistoia con epicentro a Cutigliano. fanpage

qn_lanazione : Doppia scossa di #terremoto in #Toscana - ilmeteoit : #TERREMOTO TERREMOTO in TOSCANA a Abetone Cutigliano (PISTOIA) di Magnitudo 3.0. Ecco QUI i DETTAGLI - toscanamedianew : Due scosse di terremoto tra Toscana ed Emilia -