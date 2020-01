Pizzarotti: “Digiuno per Salvini? Gli serve dopo tutta la Nutella e i tortellini che ha mangiato” (Di martedì 21 gennaio 2020) “L’iniziativa ‘Digiuno per Salvini’? Immagino che al leader della Lega serva, dopo tutta la Nutella e i tortellini che ha mangiato nella campagna elettorale. Altrimenti non gli entra più il maglione nero“. E’ la battuta sarcastica pronunciata su Radio Radio dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sulla iniziativa della Lega a sostegno di Matteo Salvini, dopo il voto della Giunta per le immunità del Senato sul caso Gregoretti. L’ex 5 Stelle invoca una maggiore serietà e ricorda: “Resta il tema dell’immunità parlamentare. I sindaci vengono continuamente perseguiti dal punto di vista legale. Io stesso ho avuto quattro cause legali, alcune delle quali per abuso d’ufficio, e tutte risoltesi con un non luogo a procedere. Nel caso Gregoretti c’è una strumentalizzazione sia da parte della Lega, con Salvini che nelle sue ... ilfattoquotidiano

