Pali, rigori ed espulsioni: il Napoli elimina la Lazio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In semifinale di Coppa Italia va il Napoli battendo 1-0 la Lazio, a conclusione di una partita intensissima, vibrante, ricca di spunti emozionanti, e che alla fine concede alla squadra di Gattuso una luce in fondo al tunnel della crisi. Il Napoli gioca da pari a pari con un'avversaria ben piu' quotata e alla fine ottiene la qualificazione grazie a un gol segnato dal suo capitano Insigne dopo un solo minuto di gioco. Dall'altra parte, l'immagine simbolo e' Immobile, bomber infallibile in campionato, che scivola sul dischetto del rigore fallendo il possibile pari come solo a John Terry in una finale Champions riusci'. Quel che e' forse piu' importante per gli azzurri, pero', e' il ritrovato feeling con i propri tifosi che sostengono la squadra per tutta la durata della partita e che festeggiano al fischio di chiusura assieme ai protagonisti in campo. La Lazio tenta disperatamente di ... ilfogliettone

